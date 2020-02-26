"Трубу прорвало": обнародовали запись разговора об обысках на "Прямом"
Тогдашние руководитель бюро Роман Труба, пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова и руководитель патронатной службы ГБР Александр Удовиченко писали Прессрелизы о том, что ГБР не проводит обыски на "Прямом".
"Посреди разговора выяснилось, что они проводят. И что СМИ считают, что Портнов входит в следственную группу ГБР, так сообщает обо всем раньше, чем ГБР. Но по словам Удовиченко это нормально, потому что Портнов" колоссальные процессуальные права "в их органе. Действие происходит 1 июля 2019 года ", - говорится в сообщении.
Труба: да, мы вот в двух соснах не можем разобраться. Рассказывай мне, что с тем телеканалом?
Иванова: смотрите. Звонили двое журналистов. Мы долго ничего не комментировали.
Труба: не волна журналистов пошла. А Портнов наверное написал на своем Telegram-канале.
Иванова: Портнов написал на своем Telegram, что на канале "Прямой" проводятся обыски. Журналисты все читают Портнова.
Труба: о, а чего они его читают. "В связи со значительным общественным резонансом сообщаем следующее. Государственное бюро расследований сегодня проводит ряд следственных действий в уголовном производстве по телеканалу" Прямой ".
Иванова: давайте напишем - "но не обыски".
Удовиченко: нет, нет, нет.
Труба: но она сказала журналистам, что обыски и выемки не проводятся.
Удовиченко: давайте тогда ничего не делать.
Иванова: тогда ничего не пишем.
Труба: хорошо, там хоть одна следственное действие проводится реально?
Удовиченко: запрос сейчас Корецкий сделает.
Иванова: не вижу необходимости себя подвергать репутационные риски ...
Удовиченко: какие такие репутационные риски?
Иванова: сейчас привяжут к телеграмму Портнова. Что там Портнов в следственную группу входит. Уже пошло.
Удовиченко: так он заявитель по делу. Он заявитель по делу.
Труба: А кто сказал, что он в следственную группу входит? Кроме Демишева?
Иванова: кто-то написал в Facebook или в комментариях, что "подозрительно, что Портнов знает информацию о" ...
Удовиченко: так он заявитель по делу. У него процессуальные права есть. У него большой объем процессуальных прав.
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