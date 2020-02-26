"Трубу прорвало": обнародовали запись разговора об обысках на "Прямом"

26 февраля, 2020, 10:04

На Telegram-канале "Трубу прорвало" обнародовали разговор, который якобы касался обысков на телеканале "Прямой"

Тогдашние руководитель бюро Роман Труба, пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова и руководитель патронатной службы ГБР Александр Удовиченко писали Прессрелизы о том, что ГБР не проводит обыски на "Прямом".

"Посреди разговора выяснилось, что они проводят. И что СМИ считают, что Портнов входит в следственную группу ГБР, так сообщает обо всем раньше, чем ГБР. Но по словам Удовиченко это нормально, потому что Портнов" колоссальные процессуальные права "в их органе. Действие происходит 1 июля 2019 года ", - говорится в сообщении.

Труба: да, мы вот в двух соснах не можем разобраться. Рассказывай мне, что с тем телеканалом?