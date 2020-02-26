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Espreso.tvОбщество"Шария используют, чтобы возбудить против меня уголовное дело", - Татьяна Чорновол

"Шария используют, чтобы возбудить против меня уголовное дело", - Татьяна Чорновол


фото: slovoidilo
Народный депутат Украины VIII созыва Татьяна Чорновол отрицает неправомерные действия в отношении журналиста, в которых ее обвиняют, и отметила, что указанный человек является не журналистом, а политиком - членом партии пророссийского блогера Анатолия Шария

Об этом Чорновиол рассказала в видеотрансляции на странице Еспресо.TV в Facebook.

"Есть конкретная фамилия в этом подозрении - журналиста, которому я якобы помешала работать. Во-первых, это не журналист, а 30-й номер в списке политической скандальной пророссийской партии Шария, то есть, он политик", - сказала Чорновил.

Нардеп VIII созыва также заявила, что с указанным человеком у нее не было конфликта или противостояния.

"У меня не было с ним никакого противостояния на том суде. Просто Шария используют для того, чтобы возбудить против меня уголовное дело. Я ничего не делала. Все это высосано просто из пальца. Состава преступления не было, пострадавшего не было", - сказала Чорновол.

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