"Шария используют, чтобы возбудить против меня уголовное дело", - Татьяна Чорновол
26 февраля, 2020, 15:58
Народный депутат Украины VIII созыва Татьяна Чорновол отрицает неправомерные действия в отношении журналиста, в которых ее обвиняют, и отметила, что указанный человек является не журналистом, а политиком - членом партии пророссийского блогера Анатолия Шария
Об этом Чорновиол рассказала в видеотрансляции на странице Еспресо.TV в Facebook.
"Есть конкретная фамилия в этом подозрении - журналиста, которому я якобы помешала работать. Во-первых, это не журналист, а 30-й номер в списке политической скандальной пророссийской партии Шария, то есть, он политик", - сказала Чорновил.
Нардеп VIII созыва также заявила, что с указанным человеком у нее не было конфликта или противостояния.
"У меня не было с ним никакого противостояния на том суде. Просто Шария используют для того, чтобы возбудить против меня уголовное дело. Я ничего не делала. Все это высосано просто из пальца. Состава преступления не было, пострадавшего не было", - сказала Чорновол.
- Напомним, следователи теруправления ГБР сообщили народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Чорновол о подозрение в препятствовании профессиональной деятельности журналиста.
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