"Реал" - "Манчестер Сити": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

26 февраля, 2020, 08:04

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанский "Реал" принимает английский "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Победу в квартете А получил ПСЖ, опередив мадридский "Реал" на 5 очков, в активе испанцев - 11 Третье место в группе занял бельгийский "Брюгге", у которого 3 балла. Последнее место у турецкого "Галатасарая", который набрал всего 2 очка.

В группе С победил "Манчестер Сити", англичане наиграли на 14 очков. "Аталанта" заняла второе место с 7 очками, а "Шахтер" занял третье место с 6 баллами. Последним в квартете стало загребское "Динамо", у хорватов 5 пунктов.

Лига чемпионов

1/8 финала, 1-й матч

26 февраля

"Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)

Мадрид, стадион "Саньтяго Бернабеу"

Начало в 22:00

Трансляция на телеканале "Футбол 2"