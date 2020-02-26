"Реал" - "Манчестер Сити": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
26 февраля, 2020, 08:04
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанский "Реал" принимает английский "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Победу в квартете А получил ПСЖ, опередив мадридский "Реал" на 5 очков, в активе испанцев - 11 Третье место в группе занял бельгийский "Брюгге", у которого 3 балла. Последнее место у турецкого "Галатасарая", который набрал всего 2 очка.
В группе С победил "Манчестер Сити", англичане наиграли на 14 очков. "Аталанта" заняла второе место с 7 очками, а "Шахтер" занял третье место с 6 баллами. Последним в квартете стало загребское "Динамо", у хорватов 5 пунктов.
Лига чемпионов
1/8 финала, 1-й матч
26 февраля
"Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)
Мадрид, стадион "Саньтяго Бернабеу"
Начало в 22:00
Трансляция на телеканале "Футбол 2"
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-