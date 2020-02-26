"Новый канал" обжаловал внесение российской телеведущей Варнавы в список лиц, создающих угрозу Украине

26 февраля, 2020, 14:45

Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску телеканала "Новый канал" в Службу безопасности и культуры, молодежи и спорта

Об этом сообщает пресс -служба суда.

"Истец просит суд отменить приказ министерства о дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения СБУ по поводу включения в этот перечень гражданки Российской Федерации Екатерины Варнавы", - говорится в сообщении.