"Новый канал" обжаловал внесение российской телеведущей Варнавы в список лиц, создающих угрозу Украине
26 февраля, 2020, 14:45
Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску телеканала "Новый канал" в Службу безопасности и культуры, молодежи и спорта
Об этом сообщает пресс -служба суда.
"Истец просит суд отменить приказ министерства о дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения СБУ по поводу включения в этот перечень гражданки Российской Федерации Екатерины Варнавы", - говорится в сообщении.
Среди других требований иска - признать противоправным обращение СБУ в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины о внесении Екатерины Варнавы в вышеуказанный перечень лиц.
Дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства, подготовительное заседание назначено на 24 марта 2020 г.
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