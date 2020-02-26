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Espreso.tvОбщество"Новый канал" обжаловал внесение российской телеведущей Варнавы в список лиц, создающих угрозу Украине

"Новый канал" обжаловал внесение российской телеведущей Варнавы в список лиц, создающих угрозу Украине


фото: kleo.ru
Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску телеканала "Новый канал" в Службу безопасности и культуры, молодежи и спорта

Об этом сообщает пресс -служба суда.

"Истец просит суд отменить приказ министерства о дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения СБУ по поводу включения в этот перечень гражданки Российской Федерации Екатерины Варнавы", - говорится в сообщении.

Среди других требований иска - признать противоправным обращение СБУ в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины о внесении Екатерины Варнавы в вышеуказанный перечень лиц.

Дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства, подготовительное заседание назначено на 24 марта 2020 г.

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