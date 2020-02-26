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Espreso.tvОбщество"Меня не слышат власти": человек, который совершил самоподжог на Банковой, объяснил свой поступок

"Меня не слышат власти": человек, который совершил самоподжог на Банковой, объяснил свой поступок

Мужчину, совершившего самоподжог под Офисом президента Украины, зовут Александр Бурлаков и он заявляет, что власти его не слышат

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Еспресо.TV.

"Меня не слышат власти. Безвластие, коррупция", - сказал мужчина.

Журналисты спросили, какая проблема его коснулась.

"Земля. Земля, которую украл сельский совет вместе с Госземкадастром. Белополье, Сумская область, село Новоивановка. Нам не дали паи. Они украли все документы. Они на этом наживаются. Я уже сюда не первый раз приезжаю и все напрасно. Кабинетное ''крысячество'' не дает нам решать наши вопросы. Нет закона. У них закон - деньги. Куда я только не обращался. я не вижу выхода и поэтому так и сделал", - сказал мужчина.

Также мужчина добавил, что чувствует себя очень плохо, а также отметил, что сам облил себя бензином и не причинил никому вреда, он хотел, чтобы его услышали.

  • Напомним, под Офисом президента мужчина совершил самоподжог.
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