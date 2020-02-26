"Меня не слышат власти": человек, который совершил самоподжог на Банковой, объяснил свой поступок
Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Еспресо.TV.
"Меня не слышат власти. Безвластие, коррупция", - сказал мужчина.
Журналисты спросили, какая проблема его коснулась.
"Земля. Земля, которую украл сельский совет вместе с Госземкадастром. Белополье, Сумская область, село Новоивановка. Нам не дали паи. Они украли все документы. Они на этом наживаются. Я уже сюда не первый раз приезжаю и все напрасно. Кабинетное ''крысячество'' не дает нам решать наши вопросы. Нет закона. У них закон - деньги. Куда я только не обращался. я не вижу выхода и поэтому так и сделал", - сказал мужчина.
Также мужчина добавил, что чувствует себя очень плохо, а также отметил, что сам облил себя бензином и не причинил никому вреда, он хотел, чтобы его услышали.
- Напомним, под Офисом президента мужчина совершил самоподжог.
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