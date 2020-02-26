 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Лион" - "Ювентус": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Лион" - "Ювентус": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов


фото: Getty Images
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский "Лион" принимает итальянский "Ювентус"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В квартете G победу одержал "Лейпциг", в активе немцев 11 очков. Вторая ступень у французского "Лиона", который набрал 8 баллов. Третья ступень у соперника "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы, португальской "Бенфики". Лиссабонцы набрали, так же как и российский "Зенит", который завоевал 7 очков, однако по дополнительным показателям уступил португальцам в турнирной таблице.

В группе D мадридский "Атлетико" занял второе место, у команды 10 очков. Победителем квартета стал туринский "Ювентус", у итальянцев 16 баллов. Позорное место у московского "Локомотива". В Лигу Европы, потому, что занял третье место, попал леверкузенский "Байер".

Лига чемпионов

1/8 финала, 1-й матч

26 февраля

"Лион" (Франция) - "Ювентус" (Италия)

Лион, стадион "Парк Олимпик Лионнез"

Начало в 22:00

Трансляция на телеканале "Футбол 1"

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 февраля, 2020 среда

25 февраля, 2020 вторник

больше новостей

26 февраля, 2020 среда

25 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать