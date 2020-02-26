"Лион" - "Ювентус": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В квартете G победу одержал "Лейпциг", в активе немцев 11 очков. Вторая ступень у французского "Лиона", который набрал 8 баллов. Третья ступень у соперника "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы, португальской "Бенфики". Лиссабонцы набрали, так же как и российский "Зенит", который завоевал 7 очков, однако по дополнительным показателям уступил португальцам в турнирной таблице.
В группе D мадридский "Атлетико" занял второе место, у команды 10 очков. Победителем квартета стал туринский "Ювентус", у итальянцев 16 баллов. Позорное место у московского "Локомотива". В Лигу Европы, потому, что занял третье место, попал леверкузенский "Байер".
Лига чемпионов
1/8 финала, 1-й матч
26 февраля
"Лион" (Франция) - "Ювентус" (Италия)
Лион, стадион "Парк Олимпик Лионнез"
Начало в 22:00
Трансляция на телеканале "Футбол 1"
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