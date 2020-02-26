"Лион" - "Ювентус": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

26 февраля, 2020, 07:08

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский "Лион" принимает итальянский "Ювентус"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В квартете G победу одержал "Лейпциг", в активе немцев 11 очков. Вторая ступень у французского "Лиона", который набрал 8 баллов. Третья ступень у соперника "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы, португальской "Бенфики". Лиссабонцы набрали, так же как и российский "Зенит", который завоевал 7 очков, однако по дополнительным показателям уступил португальцам в турнирной таблице.

В группе D мадридский "Атлетико" занял второе место, у команды 10 очков. Победителем квартета стал туринский "Ювентус", у итальянцев 16 баллов. Позорное место у московского "Локомотива". В Лигу Европы, потому, что занял третье место, попал леверкузенский "Байер".

Лига чемпионов

1/8 финала, 1-й матч

26 февраля

"Лион" (Франция) - "Ювентус" (Италия)

Лион, стадион "Парк Олимпик Лионнез"

Начало в 22:00

Трансляция на телеканале "Футбол 1"