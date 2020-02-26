"Челси" потерпел самое позорное в истории домашнее поражение в еврокубках

26 февраля, 2020, 10:09

Для "Челси" поражение 0: 3 от немецкой "Баварии" в 1/8 финала Лиги чемпионов оказалось крупнейшей в истории домашней неудачей в еврокубках

Об этом сообщает Opta в twitter.

25 февраля "Челси" в Лондоне уступил "Баварии" (0: 3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Для лондонцев она стала самой домашним поражением за все время выступлений в еврокубках. "Челси" также впервые уступил на своем поле немецкому клубу.

Кроме того, лондонский клуб проиграл в нынешнем сезоне восемь матчей на "Стэмфорд Бридж" во всех турнирах - это худший показатель с сезона-1985/86.

3 - Chelsea's 3-0 loss to Bayern Munich is their heaviest ever margin of defeat in a home game in European competition. Humbled. #CHEBAY pic.twitter.com/7fogH1yN2T - OptaJoe (@OptaJoe) February 25, 2020