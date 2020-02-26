"Челси" потерпел самое позорное в истории домашнее поражение в еврокубках
26 февраля, 2020, 10:09
Для "Челси" поражение 0: 3 от немецкой "Баварии" в 1/8 финала Лиги чемпионов оказалось крупнейшей в истории домашней неудачей в еврокубках
Об этом сообщает Opta в twitter.
25 февраля "Челси" в Лондоне уступил "Баварии" (0: 3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Для лондонцев она стала самой домашним поражением за все время выступлений в еврокубках. "Челси" также впервые уступил на своем поле немецкому клубу.
Кроме того, лондонский клуб проиграл в нынешнем сезоне восемь матчей на "Стэмфорд Бридж" во всех турнирах - это худший показатель с сезона-1985/86.
3 - Chelsea's 3-0 loss to Bayern Munich is their heaviest ever margin of defeat in a home game in European competition. Humbled. #CHEBAY pic.twitter.com/7fogH1yN2T- OptaJoe (@OptaJoe) February 25, 2020
- 25 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА "Бавария" на выезде разгромила "Челси" с счет 3: 0.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-