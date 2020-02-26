 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Челси" потерпел самое позорное в истории домашнее поражение в еврокубках

"Челси" потерпел самое позорное в истории домашнее поражение в еврокубках


фото: REUTERS
Для "Челси" поражение 0: 3 от немецкой "Баварии" в 1/8 финала Лиги чемпионов оказалось крупнейшей в истории домашней неудачей в еврокубках

Об этом сообщает Opta в twitter.

25 февраля "Челси" в Лондоне уступил "Баварии" (0: 3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Для лондонцев она стала самой домашним поражением за все время выступлений в еврокубках. "Челси" также впервые уступил на своем поле немецкому клубу.

Кроме того, лондонский клуб проиграл в нынешнем сезоне восемь матчей на "Стэмфорд Бридж" во всех турнирах - это худший показатель с сезона-1985/86.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 февраля, 2020 среда

25 февраля, 2020 вторник

больше новостей

26 февраля, 2020 среда

25 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать