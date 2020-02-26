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Espreso.tvОбществоПутин сосредоточивает внимание на Черном море для достижения эффекта в Средиземноморье, - Воронченко

Путин сосредоточивает внимание на Черном море для достижения эффекта в Средиземноморье, - Воронченко

Россия усиливает свои возможности в Черноморском регионе для дальнейшей переброски сил в Средиземноморье

Об этом заявил на форуме Age of Crimea (Время Крыма) командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко, передает "Укринформ".

"По состоянию на сегодня ситуация безопасности в Черноморском регионе остается нестабильной, и тенденции к ее улучшению, к сожалению, нет. Приднестровье, Крым, Донбасс, Осетия и Абхазия - это критические точки, на которые опирается РФ, и фокусируется все внимание для переброски и проекции силы на Средиземноморья. Ограничение доступа для конкурентов в мире - это задача Кремля. Цифры говорят сами за себя: из всего нового оборудования и вооружения флота 60% получил Черноморский флот, 20% - Балтийский флот, и по 10% соответственно Северный и Тихоокеанский флот. То есть Путин аккумулирует внимание на Черном море", - сказал Воронченко.

Командующий ВМС ВСУ также рассказал, как РФ усилила флот в Черном море.

"Практически за 6 лет Россия перевооружила весь корабельный состав. Вместо 29 кораблей уже - 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия. Суммарный залп сегодня ракетами "Калибр" составляет 72 пуска, а если считать и Каспийскую флотилию, и береговой компонент - комплексы "Бастион" и "Бал", - то он составляет примерно 120 ракет. А к 2022 году этот суммарный залп, по нашим прогнозам, будет доведено до 168 пусков ", - сказал Воронченко.

Кроме того, РФ разместила в Крыму 7 подводных лодок, 6 из которых являются современными и очень эффективными, а также усилила сухопутный компонент.

"Показатели свидетельствуют, что россияне в несколько раз увеличили сухопутный компонент. Там создан 22-й армейский корпус и есть прогнозы, что армейский корпус будет превращен в 22-ю армию", - сказал Воронченко.

Также россияне установили в оккупированном Крыму противокорабельные комплексы - они имеются в составе 15-й противокорабельной бригады. Кроме того, по всему Крыму усилены авиационные возможности россиян, представленные всеми типами авиации: бомбардировочной, штурмовой, истребительной, разведывательной и противолодочной.

По словам Воронченко, россияне также снарядили систему противовоздушной обороны новейшими комплексами С-400, которые разместили практически по всему Крыму.

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