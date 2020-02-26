Путин хочет вписать в российскую Конституцию "правду" о Второй мировой войне

26 февраля, 2020, 16:58

Президент РФ Владимир Путин считает уместным прописать в Конституции России нормы о "защите правды о Великой Отечественной войне"

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

На встрече в среду с рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию он отметил, что предпринимаются попытки "украсть" у РФ победу во Второй мировой войне. Он заявил, что нужно "активно противостоять" таким попыткам, и было бы уместно это "аккуратно" отразить в Конституции РФ.

"Кто-то хочет украсть у нас победу? Попытки такие делаются, но это невозможно. Берлин-то кто штурмовал? Чей флаг над рейхстагом развевался? Этого никто не забудет".

Напомним, 19 декабря в Санкт-Петербурге на встрече с экс-лидерамы бывших стран СССР президент России Владимир Путин раскритиковал недавно принятую Европарламентом резолюцию, которая обвинила СССР и нацистов в том, что подписание пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году способствовало Второй мировой войне.

Российский лидер отметил, что у СССР не было другого выхода, как подписать договор с Германией, поскольку западные государства были равнодушны к предложению Москвы сформировать военный альянс.

Президент Литвы Гитанас Науседа позже заявил, что Россия "всеми силами пытается переписать историю".

В середине января латвийский парламент так же осудил попытки России переписать историю Второй мировой войны.

19 февраля парламент Эстонии принял резолюцию с критикой в адрес России по вопросам истории Второй мировой войны.