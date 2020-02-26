Проверка на коронавирус: в Черновцах госпитализировали мужчину, который приехал из Италии

26 февраля, 2020, 17:23

В Черновицкую областную клиническую больницу госпитализировали мужчину с пневмонией, который вернулся из Италии, где мог контактировать с инфицированными коронавирусом

Об этом сообщила на брифинге заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

"Сейчас в областной больнице есть два пациента, которые имеют историю длительного пребывания в Италии. Их состояние несколько нарушено, но не критично, ближе к средне тяжелому состоянию. И у женщины, о которой сообщалось ранее, и у нового пациента - мужчины - диагностировали пневмонию. Они проходят лечение и по сравнению с предыдущими сутками их состояние улучшается. Поскольку оба пациентов находились в Италии и могли контактировать с больными коронавирусом, то их анализы отправили в Киев для проверки", - сказала Полищук.

Также чиновник отметила, что грипп у пациентов не подтвердился, в течение недели их проверят на предмет инфицирования коронавирусом.