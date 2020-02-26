Прокуратура Киева открыла дело из-за растраты при закупках в Институте рака
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Сообщается, что должностные лица Института рака могли осуществлять госзакупки в обход системы ProZorro.
"Согласно информации, обнародованной в СМИ народным депутатом Украины, руководство Национального института рака в обход процедуры открытых торгов заключает прямые договоры на закупку продуктов питания с "нужными" поставщиками. При этом стоимость тендеров составляет допороговую сумму 199 тыс. гривен с целью избежания проведения онлайн аукционов через систему ProZorro, как того требует закон", - сообщили в прокуратуре.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере).
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