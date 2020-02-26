Правительство Зеленского собирается финансировать оборонную промышленность Польши, а не украинскую оборонку, - Забродский

26 февраля, 2020, 13:17

Правительство Зеленского не намерено поддерживать и инвестировать в развитие украинских производителей бронетехники, так как Государственный оборонный заказ на 2020 год предусматривает закупку польских боевых бронемашин "Oncilla", вместо украинских "Дозоров"

Об этом написал депутат фракции "Европейская Солидарность" Михаил Забродский на странице в Фейсбук .

Анализируя структуру Государственного оборонного заказа на 2020 год, депутат, в частности, акцентировал внимание на технике для сухопутных родов войск - боевых бронированных машинах (ББМ).

"В гособоронзаказ-2020, пожалуй, впервые в новейшей истории Украины в значительном количестве включены ББМ иностранного производства. Речь идет о бронемашине "Oncilla" производства Польши, с заявленной ценой всего лишь в 8,3 млн гривень за единицу", - сообщил он.

Депутат отметил, что история этой польской машины по-своему уникальна и началась задолго до весны 2014 года в Украине в недрах концерна "Укроборонпром".

"Дело в том, что "Oncilla" является ничем иным как польским вариантом отечественной бронемашины "Дозор", которой за длительный срок так и не суждено было стать образцом, который отвечал бы требованиям Вооруженных сил Украины. Государственной компанией "Укрспецэкспорт" в свое время была официально экспортирована документация на "Дозор" в Польшу. И уже через много лет Украина планирует закупать польскую копию "Дозора" под звучным названием "Oncilla", - отметил Михаил Забродский.

"Безусловно, польские специалисты значительно усовершенствовали неудачный образец и он лишился многих недостатков своего прототипа. Но, к сожалению, далеко не всех", - подчеркнул представитель "Европейской Солидарности".

Он сообщил, что согласно акту, "демонстрационный показ новых и модернизированных образцов автомобильной и бронетанковой техники", инициированного Советом национальной безопасности и обороны Украины и Генеральным штабом ВСУ в декабре 2019 года, "Oncilla" не смогла преодолеть подъем с уклоном 300.

"Это стандартное требование к проходимости боевых машин в армиях всего мира уже почти сотню лет. Кроме того, комиссия отметила ряд дополнительных недостатков: неудобство перемещения внутри десантного отсека, осложненная замена экипажа и десанта, необходимость дооборудования дополнительными бойницами и бортами", - добавил депутат .

Михаил Забродский убежден, что государственный подход предполагает системную работу по усовершенствованию конструкции и тактико-технических характеристик отечественного "Дозора" с учетом всех пожеланий Вооруженных Сил и опыта их эксплуатации 2016-2019 годов.

"Такая работа должна развернуться на предприятиях оборонного комплекса", - отметил он, добавив, что контракт на 25 единиц "Дозор-Б" по цене 8 млн грн позволит нашим предприятиям получить 10 млн грн, в том числе для обновления производственных фондов или разработки новых систем вооружения, содержания квалифицированной рабочей силы.

"Но государственный подход при оснащении ВС Украины ББМ в проекте оборонного заказа на 2020 год пока еще разглядеть сложно. Вместо того Украине предлагается профинансировать оборонную промышленность Польши, а обновление производства отечественных государственных заводов, кажется, предлагается оплачивать из бюджета", - резюмировал представитель "Европейской Солидарности".