Правительство Зеленского собирается финансировать оборонную промышленность Польши, а не украинскую оборонку, - Забродский
Об этом написал депутат фракции "Европейская Солидарность" Михаил Забродский на странице в Фейсбук .
Анализируя структуру Государственного оборонного заказа на 2020 год, депутат, в частности, акцентировал внимание на технике для сухопутных родов войск - боевых бронированных машинах (ББМ).
"В гособоронзаказ-2020, пожалуй, впервые в новейшей истории Украины в значительном количестве включены ББМ иностранного производства. Речь идет о бронемашине "Oncilla" производства Польши, с заявленной ценой всего лишь в 8,3 млн гривень за единицу", - сообщил он.
Депутат отметил, что история этой польской машины по-своему уникальна и началась задолго до весны 2014 года в Украине в недрах концерна "Укроборонпром".
"Дело в том, что "Oncilla" является ничем иным как польским вариантом отечественной бронемашины "Дозор", которой за длительный срок так и не суждено было стать образцом, который отвечал бы требованиям Вооруженных сил Украины. Государственной компанией "Укрспецэкспорт" в свое время была официально экспортирована документация на "Дозор" в Польшу. И уже через много лет Украина планирует закупать польскую копию "Дозора" под звучным названием "Oncilla", - отметил Михаил Забродский.
"Безусловно, польские специалисты значительно усовершенствовали неудачный образец и он лишился многих недостатков своего прототипа. Но, к сожалению, далеко не всех", - подчеркнул представитель "Европейской Солидарности".
Он сообщил, что согласно акту, "демонстрационный показ новых и модернизированных образцов автомобильной и бронетанковой техники", инициированного Советом национальной безопасности и обороны Украины и Генеральным штабом ВСУ в декабре 2019 года, "Oncilla" не смогла преодолеть подъем с уклоном 300.
"Это стандартное требование к проходимости боевых машин в армиях всего мира уже почти сотню лет. Кроме того, комиссия отметила ряд дополнительных недостатков: неудобство перемещения внутри десантного отсека, осложненная замена экипажа и десанта, необходимость дооборудования дополнительными бойницами и бортами", - добавил депутат .
Михаил Забродский убежден, что государственный подход предполагает системную работу по усовершенствованию конструкции и тактико-технических характеристик отечественного "Дозора" с учетом всех пожеланий Вооруженных Сил и опыта их эксплуатации 2016-2019 годов.
"Такая работа должна развернуться на предприятиях оборонного комплекса", - отметил он, добавив, что контракт на 25 единиц "Дозор-Б" по цене 8 млн грн позволит нашим предприятиям получить 10 млн грн, в том числе для обновления производственных фондов или разработки новых систем вооружения, содержания квалифицированной рабочей силы.
"Но государственный подход при оснащении ВС Украины ББМ в проекте оборонного заказа на 2020 год пока еще разглядеть сложно. Вместо того Украине предлагается профинансировать оборонную промышленность Польши, а обновление производства отечественных государственных заводов, кажется, предлагается оплачивать из бюджета", - резюмировал представитель "Европейской Солидарности".
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