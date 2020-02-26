Правительство предлагает сделать обслуживание людей с инвалидностью первоочередным

26 февраля, 2020, 11:50

Правительство усиливает социальные гарантии лиц с инвалидностью для их интеграции в общественную жизнь и повышения доступности инфраструктурных объектов

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram .

"В частности, речь идет о первоочередном обслуживании в любых кассах транспорта, а также на всех предприятиях, учреждениях и организациях, которые предоставляют любые услуги населению", - сообщил премьер.

Он добавил, что на заседании правительства 26 февраля одобрили соответствующие изменения в Закон Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине". Документ будет передан в Верховную Раду.