Правительство предлагает сделать обслуживание людей с инвалидностью первоочередным
26 февраля, 2020, 11:50
Правительство усиливает социальные гарантии лиц с инвалидностью для их интеграции в общественную жизнь и повышения доступности инфраструктурных объектов
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram .
"В частности, речь идет о первоочередном обслуживании в любых кассах транспорта, а также на всех предприятиях, учреждениях и организациях, которые предоставляют любые услуги населению", - сообщил премьер.
Он добавил, что на заседании правительства 26 февраля одобрили соответствующие изменения в Закон Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине". Документ будет передан в Верховную Раду.
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