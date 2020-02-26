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Espreso.tvОбществоПравительство назначило Милованову нового заместителя

Правительство назначило Милованову нового заместителя

Кабинет министров назначил Сергея Глущенко на должность заместителя министра по развитию экономики, торговли и сельского хозяйства

Об этом написал сам министр экономики Тимофей Милованов в Facebook.

По его словам, соответствующее решение Кабмин принял сегодня, 26 февраля.

"В Минэкономики, вместе с Тарасом Высоцким, Сергей Глущенко будет отвечать за направление и координацию деятельности в направлении агро. Подробный перечень полномочий опубликуем после его утверждения", - написал Милованов.

До назначения Глущенко с 2015 по 2016 год занимал должность председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

 

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