Правительство назначило Милованову нового заместителя

26 февраля, 2020, 22:35

Кабинет министров назначил Сергея Глущенко на должность заместителя министра по развитию экономики, торговли и сельского хозяйства

Об этом написал сам министр экономики Тимофей Милованов в Facebook.

По его словам, соответствующее решение Кабмин принял сегодня, 26 февраля.

"В Минэкономики, вместе с Тарасом Высоцким, Сергей Глущенко будет отвечать за направление и координацию деятельности в направлении агро. Подробный перечень полномочий опубликуем после его утверждения", - написал Милованов.

До назначения Глущенко с 2015 по 2016 год занимал должность председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.