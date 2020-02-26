Позаботьтесь о зонтиках и соответствующей одежде, - синоптик Наталья Диденко о погоде на 27 февраля
26 февраля, 2020, 11:20
Четверг окажется влажным, к нам придет очередной атмосферный фронт, который будет перемещаться с запада на восток и нести с собой осадки в виде дождя
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо .
На Западе 27 февраля ожидается понижение температуры, поэтому там дождь будет переходить в мокрый снег. Порывистый ветер будет наблюдаться на юге и востоке Украины. Возможно, в штурмовых порывов.
На Юге, на Востоке и в центральных областях завтра будет наблюдаться очень теплая погода + 10 + 14, а то и до 15 градусов. На Западе похолодает до + 2 + 6 градусов. В большинстве областях температура воздуха будет колебаться в пределах от + 4 до + 8 градусов.
В Киеве 27 февраля ожидается дождь и температура + 6 градусов.
"Позаботьтесь о зонтиках, соответствующую одежду и особую обувь", - добавила синоптик.
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