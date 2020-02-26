После аннексии Крыма РФ добыла 10,4 млрд кубометров газа, - "Черноморнефтегаз"

26 февраля, 2020, 19:49

Россия с 2014 года добыла в аннексированном Крыму 10,4 миллиарда кубометров природного газа

Об этом сообщила гендиректор ГАК "Черноморнефтегаз", дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины", Светлана Нежнова в ходе Украинского энергетического форума, передает Радио Свобода.

"За эти годы, с 2014-го по 2019 год, Россия добыла из месторождений, принадлежащих Украине, 10,4 миллиарда кубометров. Мы наблюдаем падение добычи 2 млрд кубометров в 2014 году до 1,5 млрд кубометров в 2019 году", - сказала она.

Представитель "Черноморнефтегаза" утверждает, что России мешают международные санкции.

"Они не могут обслуживать буровые, не могут пользоваться вертолетами, которые там есть для доставки вахты", - сказала Нежнова.

В 2017 году компания "Нафтогаз Украины" подала иск против России с требованием возместить $5 млрд убытков от потери активов в результате аннексии Крыма. С учетом процентов эта сумма составляет $8 млрд.