Порошенко: Решение США продлить санкции за аннексию Крыма - это позиция настоящих друзей и партнеров

26 февраля, 2020, 14:48

Решение США продлить еще на год санкции против Российской Федерации за аннексию Крыма - это хорошая новость, свидетельство дружеской и партнерской позиции в отношении Украины

Об этом на своей странице в сети Facebook написал пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко .

Хорошая новость из Вашингтона, который продлил на очередной годовой период действие санкций против России!

Мы благодарны за подтверждение преданности нашей общей борьбе с российским агрессором и твердости американской политики единства и солидарности с Украиной.

Этим решением Соединенные Штаты направляют четкий сигнал о том, что считают действия Российской Федерации по Украине подрывом демократических институтов, безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности, угрозой и собственным национальным интересам.

Это и есть позиция настоящего друга и союзника. Как и мощный сигнал всем тем, кто бредит категориями умиротворения агрессора, возвращением к прежним отношениям, верой в то, что в Кремле готовы к изменениям в своем поведении и отказу от дальнейшей гибридной агрессии.