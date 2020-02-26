Порошенко: Решение США продлить санкции за аннексию Крыма - это позиция настоящих друзей и партнеров
Об этом на своей странице в сети Facebook написал пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко .
Хорошая новость из Вашингтона, который продлил на очередной годовой период действие санкций против России!
Мы благодарны за подтверждение преданности нашей общей борьбе с российским агрессором и твердости американской политики единства и солидарности с Украиной.
Этим решением Соединенные Штаты направляют четкий сигнал о том, что считают действия Российской Федерации по Украине подрывом демократических институтов, безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности, угрозой и собственным национальным интересам.
Это и есть позиция настоящего друга и союзника. Как и мощный сигнал всем тем, кто бредит категориями умиротворения агрессора, возвращением к прежним отношениям, верой в то, что в Кремле готовы к изменениям в своем поведении и отказу от дальнейшей гибридной агрессии.
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