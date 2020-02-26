Почти 70% отчетов ОГА для Кабмина не нужны, - Дубилет
Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет на странице в Facebook.
"Мы провели анализ, отчеты готовят для Кабмина обладминистрации и КГГА на постоянной основе.
Всего их оказалось 4185 отчетов. Оказалось, что почти 3000 (70%) этих отчетов не нужны. Они занимают кучу времени у тех, кто их готовит, но почти всегда просто накапливаются на пыльных шкафах без всякого смысла ", - написал Дубилет.
Система отчетности накапливалась в нашей стране с 1992 года. Часто эти отчеты были не системны, когда о том же отчитываются все области, а стихийные. Например, Винницкая ОГА старательно, еще с 1995 года, отчиталась по просроченной дебиторской задолженности за внешнеэкономическими операциями.
"Мы обнаружили еще одну удивительную штуку. Около 10% отчетов не нужны были даже официально. В свое время их отменяли, но вроде забывали сообщить об этом регионы", - добавил министр.
Дубилет отметил, что Кабмин вместе с министерствами и другими органами власти отменяет всю эту работу. Также он отметил, что часть уже отменили, а еще часть отменят в течение 2-3 недель максимум.
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