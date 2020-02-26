Первые тесты эвакуированных в Новые Санжары не выявили коронавируса, - Скалецкая

26 февраля, 2020, 20:44

После первой проверки 48 эвакуированных в Новые Санжары короновирус не был обнаружен

Об этом сообщила в Facebook министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Все чувствуют себя хорошо. И сегодня уже есть первые результаты исследования проб образцов, взятых у эвакуированных из Китая граждан. Результаты теста отрицательные. Коронавирус ни в Новых Санжарах, ни на остальной территории Украины не зафиксирован", - сообщила Скалецкая.

Министр также предостерегла от контакта с людьми с температурой и кашлем, призвала соблюдать правила санитарной гигиены, не употреблять сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения, а при повышении температуры, появлении кашля и насморка - обращаться к семейному врачу.