Первые тесты эвакуированных в Новые Санжары не выявили коронавируса, - Скалецкая
26 февраля, 2020, 20:44
После первой проверки 48 эвакуированных в Новые Санжары короновирус не был обнаружен
Об этом сообщила в Facebook министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
"Все чувствуют себя хорошо. И сегодня уже есть первые результаты исследования проб образцов, взятых у эвакуированных из Китая граждан. Результаты теста отрицательные. Коронавирус ни в Новых Санжарах, ни на остальной территории Украины не зафиксирован", - сообщила Скалецкая.
Министр также предостерегла от контакта с людьми с температурой и кашлем, призвала соблюдать правила санитарной гигиены, не употреблять сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения, а при повышении температуры, появлении кашля и насморка - обращаться к семейному врачу.
- Напомним, Зоряна Скалецкая сейчас находится на обсервации в госпитале Нацгвардии в Новых Санжарах вместе с эвакуированными из Китая украинцами.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-