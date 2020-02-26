26 февраля, 2020, 15:59

На испанском острове Тенерифе закрыли на карантин отель H10 Costa Adeje Palace из-за обнаружения коронавируса у итальянской пары

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, сотни гостей и сотрудников отеля будут находиться в изоляции в течение 14 дней.

Кроме того, чиновница Мария Тереза Крус Овал заявила, что еще у двух человек из группы, в состав которой входят 10 итальянских отдыхающих, подтвердили положительный результат на коронавирус. При этом она отметила, что тесты остальной части группы дали отрицательный результат.

Отметим, у одного из постояльцев отеля обнаружили коронавирус. Он работает врачом в Италии и прибыл на остров около недели назад. Позже случай заражения коронавирусом подтвердили у его жены.

Согласно последним данным, по всему миру зарегистрировано более 81 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 (из них более 78 тыс. больных - в Китае).