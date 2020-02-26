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Espreso.tvСпортОлимпийская чемпионка требует от российского биатлониста извинений за допинг

Олимпийская чемпионка требует от российского биатлониста извинений за допинг


фото: REUTERS
Трехкратная олимпийская чемпионка из Германии Кати Вильхельм ждет от российского биатлониста Александра Логинова извинений за употребление допинга

Об этом сообщает T-Online.

По словам Вильгельм, россиянину, в номере которого в отеле во время чемпионата мира в Антхольце (Италия) были проведены обыски, следует давно извиниться за то, что он ранее принимал допинг.

"Я не знаю, почему был проведен обыск. Такое можно делать, только если существую какие-то веские доказательства. Может, это напугает некоторых сильнее, чем допинг-тест WADA? Это предупреждение для всех. Чего я до сих пор жду, так это раскаяния или извинения Логинова. На соревнованиях это тоже скажется положительно. Может, он чего-то не понимал или у него не было злых намерений", - сказала Вильгельм.

По словам олимпийской чемпионки Солт-Лейк-Сити-2002 и Турина-2006, ее удивила победила Логинова на чемпионате мира в спринте, ведь в течение сезона он не демонстрировал таких высоких результатов.

"Его результаты удивили, потому что в предыдущие недели он не выступал так блестяще. Не стоит что-нибудь предполагать. Хотя некоторое неприятное послевкусие все равно остается", - отметила немка.

Александр Логинов в 2015-2016 годах отбывал дисквалификацию за употребление допинга.

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