Олимпийская чемпионка требует от российского биатлониста извинений за допинг
Об этом сообщает T-Online.
По словам Вильгельм, россиянину, в номере которого в отеле во время чемпионата мира в Антхольце (Италия) были проведены обыски, следует давно извиниться за то, что он ранее принимал допинг.
"Я не знаю, почему был проведен обыск. Такое можно делать, только если существую какие-то веские доказательства. Может, это напугает некоторых сильнее, чем допинг-тест WADA? Это предупреждение для всех. Чего я до сих пор жду, так это раскаяния или извинения Логинова. На соревнованиях это тоже скажется положительно. Может, он чего-то не понимал или у него не было злых намерений", - сказала Вильгельм.
По словам олимпийской чемпионки Солт-Лейк-Сити-2002 и Турина-2006, ее удивила победила Логинова на чемпионате мира в спринте, ведь в течение сезона он не демонстрировал таких высоких результатов.
"Его результаты удивили, потому что в предыдущие недели он не выступал так блестяще. Не стоит что-нибудь предполагать. Хотя некоторое неприятное послевкусие все равно остается", - отметила немка.
Александр Логинов в 2015-2016 годах отбывал дисквалификацию за употребление допинга.
- Напомним, 20 февраля президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак раскритиковал шведа Себастьяна Самуэльссона, который заявил, что из-за допинга сборная России не должна выступать на чемпионате мира.
- Также Брынзак заявил, что Логинов не чужой для украинской команды человек.
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