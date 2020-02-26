Офис генпрокурора открыл доступ ко всем декларациям сотрудников

26 февраля, 2020, 20:37

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов отменил специальные меры безопасности к ряду должностных лиц Офиса генерального прокурора

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отныне вся информация о состоянии прокуроров, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.