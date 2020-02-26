Офис генпрокурора открыл доступ ко всем декларациям сотрудников
26 февраля, 2020, 20:37
Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов отменил специальные меры безопасности к ряду должностных лиц Офиса генерального прокурора
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отныне вся информация о состоянии прокуроров, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
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