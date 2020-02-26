Новые Санжары: Красный Крест передал в обсервацию помощи почти на 290 тыс грн
Об этом сообщило Укринформу Общество Красного Креста.
"...В медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", где находятся 72 человека, эвакуированные из Китая, и 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала, было собрано и передано помощи почти на 287 тыс. грн", - говорится в пресс-релизе.
В то же время, поскольку медики из соображений безопасности запретили передавать в медцентр пищу, около 300 кг продуктов Красный Крест передал в школы-интернаты и детские дома семейного типа.
Общество Красного Креста Украины входит в оперативный штаб в Новых Санжарах, координирует, получает от волонтерских организаций, компаний, населения помощь, закупает необходимое для людей, которые находятся в обсервации, и передает все это в медицинский центр.
- После первой проверки 48 эвакуированных в Новых Санжар короновирус не был обнаружен.
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