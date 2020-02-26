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Espreso.tvОбществоНовые Санжары: Красный Крест передал в обсервацию помощи почти на 290 тыс грн

Новые Санжары: Красный Крест передал в обсервацию помощи почти на 290 тыс грн

С начала обсервации эвакуированных из Китая людей в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" на Полтавщине передано помощи на сумму почти 287 тыс. грн.

Об этом сообщило Укринформу Общество Красного Креста.

"...В медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", где находятся 72 человека, эвакуированные из Китая, и 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала, было собрано и передано помощи почти на 287 тыс. грн", - говорится в пресс-релизе.

В то же время, поскольку медики из соображений безопасности запретили передавать в медцентр пищу, около 300 кг продуктов Красный Крест передал в школы-интернаты и детские дома семейного типа.

Общество Красного Креста Украины входит в оперативный штаб в Новых Санжарах, координирует, получает от волонтерских организаций, компаний, населения помощь, закупает необходимое для людей, которые находятся в обсервации, и передает все это в медицинский центр.

  • После первой проверки 48 эвакуированных в Новых Санжар короновирус не был обнаружен.
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