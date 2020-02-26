Не платил налоги: агент Коноплянки предстанет перед судом за финансовые махинации
26 февраля, 2020, 20:28
Фале Рамадани, связанный с компанией, которая сотрудничает с Евгением Коноплянкой, предстанет перед испанским судом за уклонение от уплаты налогов и отмывание "грязных" денег
Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на ESPN .
Рамадани и его партнера Николу Данджанака подозревают в том, что они занимались фиктивной работой на трансферном рынке футболистов из Восточной Европы.
Агенты фиктивно трудоустраивали футболистов в кипрских клубах, откуда выгодно перепродавали в клубы из топ-5 чемпионатов Европы. Игроки лишь номинально числились в командах. Схема позволяла Рамадани и партнерам обходить уплату налогов в Испании.
Фали Рамадани связан с компанией Lian Sports, клиентом которой является украинец Евгений Коноплянка.
Среди команд, которые участвовали в схемах, "Реал", "Атлетико", "Сельта", "Севилья", "Альмерия" и "Спортинг".
- В ноябре 2019-го бывший вице-президент львовских "Карпат" Олег Смалийчук заявил, что ведет сотрудничество с мадридским "Реалом" .
- В сентябре 2019-го полиция Монако арестовала агента голкипера "Реала" Тибо Куртуа - Кристофа Хенротая.
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