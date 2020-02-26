Нафтогаз хочет привлечь международные компании к бурению газовых скважин в Украине
Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев во время Украинского энергетического форума, передает Интерфакс-Украина
"Сейчас мы находимся на довольно продвинутом этапе переговоров с двумя крупными западными провайдерами буровых услуг, которые заинтересованы в том, чтобы создать вместе с нами совместное предприятие, которое будет управлять всеми нашими станками", - заявил Коболев.
По словам главы Нафтогаза, создание такого предприятия позволило бы повысить эффективность добычи газа в Украине.
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Напомним, в течение января-ноября 2019 г. объемы добычи газа в Украине сократились на 1,1%. Вместе с тем, объемы импорта газа в Украину с начала года наоборот - выросли на 44%.
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Ранее сообщалось, что 5 крупнейших газовых месторождений государственного предприятия "Укргаздобыча" истощены более чем на 80%.
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До этого у компании заявляли, что стратегию "Нафтогаза" 20/20 , которая предусматривает увеличение добычи газа в 2020 году до 20 млрд кубов в год, невозможно реализовать.
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