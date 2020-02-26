Нафтогаз хочет привлечь международные компании к бурению газовых скважин в Украине

26 февраля, 2020, 12:18

В Нафтогазе думают над созданием совместного предприятия с ведущими международными компаниями, занимающимися бурением скважин

Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев во время Украинского энергетического форума, передает Интерфакс-Украина

"Сейчас мы находимся на довольно продвинутом этапе переговоров с двумя крупными западными провайдерами буровых услуг, которые заинтересованы в том, чтобы создать вместе с нами совместное предприятие, которое будет управлять всеми нашими станками", - заявил Коболев.

По словам главы Нафтогаза, создание такого предприятия позволило бы повысить эффективность добычи газа в Украине.