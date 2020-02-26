Нацкомиссия обнаружила в Украине мошеннический фиктивный банк
Данные об этом якобы банк отсутствуют в Государственном реестре банков и являются мошенническими, сообщила пресс-служба НКЦБФР.
"В рамках мониторинга сомнительных финансовых проектов (скам-проекты), которые обещают украинцам быстрый и гарантированный доход, Комиссия обращает внимание потребителей финуслуг на то, что в последнее время в сети Интернет и соцсетях стремительно распространяется предложение инвестировать в акции несуществующего Украинского народного банка", - отмечается в сообщении.
Согласно сообщению, учреждение с таким названием отсутствует как в реестре банков так и в реестре выпусков ценных бумаг.
По данным НКЦБФР, информация размещена на веб-сайте этого учреждения является мошенничеством, которое несет угрозу введения в заблуждение граждан и создает риски утраты ими средств из-за финансового и инвестиционную неосведомленности.
Информация о потенциально противоправную деятельность направлена НКЦБФР в правоохранительные органы Украины.
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