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Espreso.tvОбществоМинцифры подписало с Ericsson меморандум о поддержке для запуска 5G

Минцифры подписало с Ericsson меморандум о поддержке для запуска 5G

Министерство цифровой трансформации и шведская компания Ericsson договорились о консультационной поддержке в области фиксированных и мобильных систем связи нового поколения 4G (LTE-Advanced) и 5G

Об этом сообщила пресс-служба министерства в Facebook.

Отмечается, что меморандум 25 февраля подписали заместитель министра цифровой трансоформации Александр Шелест и гендиректор Ericsson в Украине Ярослав Ницак.

"Сейчас Украина имеет все шансы внедрять новые поколения мобильной связи. Для этого Минцифри нужно создать дорожную карту внедрения новейших технологий", - говорится в сообщении.

"Ericsson и Минцифра будут изучать и применять в Украине опыт других стран, которые на сегодняшний день являются мировыми лидерами по развитию телекоммуникационной индустрии, а именно Соединенных Штатов Америки, Южной Кореи и Китая.

Создается совместная рабочая группа, которая будет работать над технической экспертизой в области развития мобильного и фиксированного интернета и обеспечит консультационную и информационную поддержку министерству по вопросам эволюции систем мобильной связи, частотной стратегии и лицензионной политики ", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что при подписании меморандума представители Ericsson поделились информацией и предоставили некоторые рекомендации:

  • Специалисты рекомендуют при построении сетей 4G и 5G использовать как низкие, так и высокие диапазоны частот. Это обеспечит непрерывность соединения и будет гарантировать скорость передачи данных

  • Технологии 5G могут быть интересными для построения замкнутых частных сетей;

  • Систему сертификации телекоммуникационного оборудования в Украине необходимо пересмотреть с учетом европейских принципов.

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