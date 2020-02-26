Минцифры подписало с Ericsson меморандум о поддержке для запуска 5G

26 февраля, 2020, 14:18

Министерство цифровой трансформации и шведская компания Ericsson договорились о консультационной поддержке в области фиксированных и мобильных систем связи нового поколения 4G (LTE-Advanced) и 5G

Об этом сообщила пресс-служба министерства в Facebook.

Отмечается, что меморандум 25 февраля подписали заместитель министра цифровой трансоформации Александр Шелест и гендиректор Ericsson в Украине Ярослав Ницак.

"Сейчас Украина имеет все шансы внедрять новые поколения мобильной связи. Для этого Минцифри нужно создать дорожную карту внедрения новейших технологий", - говорится в сообщении.

"Ericsson и Минцифра будут изучать и применять в Украине опыт других стран, которые на сегодняшний день являются мировыми лидерами по развитию телекоммуникационной индустрии, а именно Соединенных Штатов Америки, Южной Кореи и Китая.

Создается совместная рабочая группа, которая будет работать над технической экспертизой в области развития мобильного и фиксированного интернета и обеспечит консультационную и информационную поддержку министерству по вопросам эволюции систем мобильной связи, частотной стратегии и лицензионной политики ", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что при подписании меморандума представители Ericsson поделились информацией и предоставили некоторые рекомендации: