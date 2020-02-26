Минцифры подписало с Ericsson меморандум о поддержке для запуска 5G
Об этом сообщила пресс-служба министерства в Facebook.
Отмечается, что меморандум 25 февраля подписали заместитель министра цифровой трансоформации Александр Шелест и гендиректор Ericsson в Украине Ярослав Ницак.
"Сейчас Украина имеет все шансы внедрять новые поколения мобильной связи. Для этого Минцифри нужно создать дорожную карту внедрения новейших технологий", - говорится в сообщении.
"Ericsson и Минцифра будут изучать и применять в Украине опыт других стран, которые на сегодняшний день являются мировыми лидерами по развитию телекоммуникационной индустрии, а именно Соединенных Штатов Америки, Южной Кореи и Китая.
Создается совместная рабочая группа, которая будет работать над технической экспертизой в области развития мобильного и фиксированного интернета и обеспечит консультационную и информационную поддержку министерству по вопросам эволюции систем мобильной связи, частотной стратегии и лицензионной политики ", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что при подписании меморандума представители Ericsson поделились информацией и предоставили некоторые рекомендации:
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Специалисты рекомендуют при построении сетей 4G и 5G использовать как низкие, так и высокие диапазоны частот. Это обеспечит непрерывность соединения и будет гарантировать скорость передачи данных
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Технологии 5G могут быть интересными для построения замкнутых частных сетей;
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Систему сертификации телекоммуникационного оборудования в Украине необходимо пересмотреть с учетом европейских принципов.
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