Мустафа Джемилев: Российская оккупация Крыма - это вызов всему цивилизованному миру, и рано или поздно полуостров будет освобожден
Об этом сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Мустафа Джемилев на форуме "Время Крыма", посвященном шестой годовщине оккупации Крыма. Он также напомнил, что Указ о введении 26 февраля Дня сопротивления российской оккупации Крыма, был предложен более 150 депутатами.
"Это имеет большое значение как для всей Украины, так и жителей Крыма. Сопротивление российской оккупации в Крыму продолжается. День 26 февраля 2014 г. был пиком столкновения между верными своей Родине гражданами Украины и сепаратистами и провокаторами с целью заставить депутатов Верховной Рады принять обращение к Путину с просьбой присоединить Крым к РФ. В тот день им это не удалось, провокаторы и предатели были отброшены, но в ночь на 27 февраля ВР Крыма и Совет министров Крыма были заняты вооруженными террористами без опознавательных знаков, а точнее отрядом военной разведки РФ ГРУ, которые потом заставили депутатов проголосовать за решение, продиктованное из Кремля. Надлежащей реакции со стороны руководства Украины по нейтрализации вооруженных бандитов, к сожалению, тогда не было, а потом для подкрепления расположенного в Севастополе двадцатитысячного корпуса российской Черноморской базы и полной оккупации полуострова начали двигаться военные вертолеты, самолеты, бронетранспортеры, танки, а также колонны автомобилей с воинами российских регулярных частей для полной оккупации Крыма", - сказал Джемилев.
Он обратился к жителям Крыма: "Уже шесть лет наша земля находится под оккупацией. Вторжение России в Крым, а через месяц в восточные регионы принесло горе и страдания многим людям. В Крыму десятки похищенных и тех, к кому были применены пытки, убитых, сотни арестов со следующими большими сроками, постоянные обыски. Не меньше сотни тысяч жителей Крыма были вынуждены покинуть свои дома и переехать на материковую часть Украины, так как на оккупированной территории ликвидированы демократические свободы и на полуострове установлен режим, который был в худшие годы советского коммунистического режима. Гибридная война, которая длится уже 6 лет, унесла жизни около 14 тыс. наших граждан, десятки тысяч раненых и оставшихся инвалидами. Миллионы беженцев. Не меньшее убитых и со стороны агрессора, нанесены большие материальные убытки как Украине, так и России как результат введенных против агрессора санкций "
Джемилев отметил, что Крымский полуостров, который всегда славился своими природными ресурсами и рекреационными центрами, превращен в крупную военную базу, которая представляет угрозу всему Черноморскому бассейну.
Депутат убежден, что для жителей Крыма в условиях оккупации, а соответственно, и изоляции от цивилизованного мира, нет и не может быть светлых перспектив. Сама страна-оккупант будет превращаться в большую Северную Корею и станет символом тоталитаризма, жесткости и мракобесия.
По словам Джемилева, выход из ситуации может быть только один - все стороны должны строго соблюдать принцип международного права, выполнять решения и резолюции, постановления общепризнанных международных организаций, в том числе ГА ООН, ПА Совета Европы, Международного суда ООН, ОБСЕ.
"Это означает, что оккупационные войска должны быть немедленно выведены с нашей территории, возмещен нанесенный в результате агрессии ущерб, виновные в агрессии должны быть наказаны. Нет сомнения в том, что Крым рано или поздно будет освобожден от оккупации, другого не может быть. Нарушение международного права, международный разбой и захват чужих территорий в 21 веке - это вызов всему миру, и цивилизованный мир не может с этим долго мириться. Насколько быстро это произойдет - зависит от многих факторов, в том числе в определенной степени и от самих жителей Крыма. Я призываю всех сменить страх презрения к оккупантам и действовать по принципам мирного, ненасильственного сопротивления оккупации. Я уверен, что в Крыму достаточно патриотов, которые думают не о своей шкуре, а о будущем своих детей, будущем своего полуострова ", - сказал Джемилев.
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