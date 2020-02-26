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Espreso.tvСпортЛига Европы: определился первый участник 1/8 финала

Лига Европы: определился первый участник 1/8 финала


фото: Reuters
Во втором матче 1/16 Лиги Европы УЕФА шотландский "Рейнджерс" обыграл португальскую "Брагу" и вышел в 1/8 финала

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Единственный гол был забит в середине второго тайма, на 61-й минуте отличился нападающий "Рейнджерс" Райан Кент. В первом матче шотландцы обыграли "Брагу" со счетом 3:2, поэтому по сумме двух матчей проходят в 1/8 финала.

Лига Европы

1/16 финала, 2-й матч

26 февраля

"Брага" (Португалия) - "Рейнджерс" (Шотландия) 0:1 (первый матч 2:3)

Гол: Кент, 61

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