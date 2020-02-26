Лига Европы: определился первый участник 1/8 финала
26 февраля, 2020, 20:58
Во втором матче 1/16 Лиги Европы УЕФА шотландский "Рейнджерс" обыграл португальскую "Брагу" и вышел в 1/8 финала
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Единственный гол был забит в середине второго тайма, на 61-й минуте отличился нападающий "Рейнджерс" Райан Кент. В первом матче шотландцы обыграли "Брагу" со счетом 3:2, поэтому по сумме двух матчей проходят в 1/8 финала.
Лига Европы
1/16 финала, 2-й матч
26 февраля
"Брага" (Португалия) - "Рейнджерс" (Шотландия) 0:1 (первый матч 2:3)
Гол: Кент, 61
- 25 февраля сообщалось, что матч 1/16 финала Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем" пройдет без зрителей.
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