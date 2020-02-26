Лига Европы: на матч "Шахтера" в Португалии придет 45 тыс. фанатов

26 февраля, 2020, 18:29

Матч 1/16 финала Лиги Европы "Бенфика" - "Шахтер" посетят 45 тыс. болельщиков

Об этом сообщает "Футбол NEWS".

В среднем домашние матчи "Бенфики" в чемпионате Португалии посещают примерно 55 тыс. фанов. На последнюю встречу с "Брагой" пришли 59 371 зрителей.

Свои матчи португальская команда проводит на стадионе "Эштадиу да Луж", который рассчитан на 65 376 зрителей.

Первую встречу команд в Харькове посетили 24 429 болельщиков. Ответный матч пройдет завтра, 27 февраля. Начало в 22:00.