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Espreso.tvОбществоКоронавирус: женщина привезла болезнь из Италии в Северную Македонию

Коронавирус: женщина привезла болезнь из Италии в Северную Македонию

26 февраля COVID-19 зафиксировали еще в одной стране: власти Северной Македонии подтвердили первый случай заражения

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что женщина, которая обратилась за медицинской помощью утром 26 февраля, приехала в Северную Македонию из Италии на фургоне.

"У пациентки был положительный результат на коронавирус. Она является первой пациенткой в Северной Македонии, у которой был обнаружен положительный результат на этот патоген", - говорится в сообщении.

Сейчас все другие пассажиры из фургона проходят обследование.

  • Напомним, 26 февраля о первом случае заражения коронавируса сообщило министерство здравоохранения Греции
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