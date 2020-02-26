Коронавирус: женщина привезла болезнь из Италии в Северную Македонию

26 февраля, 2020, 19:01

26 февраля COVID-19 зафиксировали еще в одной стране: власти Северной Македонии подтвердили первый случай заражения

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что женщина, которая обратилась за медицинской помощью утром 26 февраля, приехала в Северную Македонию из Италии на фургоне.

"У пациентки был положительный результат на коронавирус. Она является первой пациенткой в Северной Македонии, у которой был обнаружен положительный результат на этот патоген", - говорится в сообщении.

Сейчас все другие пассажиры из фургона проходят обследование.