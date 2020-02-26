Коронавирус в Италии: болгарские футболисты прилетели на матч против "Интера" в перчатках и масках

26 февраля, 2020, 19:40

Футболисты болгарского "Лудогорца" прилетели на матч 1/16 финала Лиги Европы против итальянского "Интера" в масках и перчатках

Об этом сообщает журналист Daniele Mari в twitter.

Футболисты "Лудогорца" прилетели в Милан, где завтра, 27 февраля, проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Интера". Из-за распространения коронавируса в Италии болгарские футболисты приняли меры безопасности: футболисты прибыли в Милан в защитных масках и перчатках.

Матч "Интер" - "Лудогорец" будет проходить без зрителей. Из-за распространения вируса в Италии отменили несколько матчей в Серии А, а также 42 матча в любительских и молодежных лигах.