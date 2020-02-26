Коронавирус в Италии: болгарские футболисты прилетели на матч против "Интера" в перчатках и масках
26 февраля, 2020, 19:40
Футболисты болгарского "Лудогорца" прилетели на матч 1/16 финала Лиги Европы против итальянского "Интера" в масках и перчатках
Об этом сообщает журналист Daniele Mari в twitter.
Футболисты "Лудогорца" прилетели в Милан, где завтра, 27 февраля, проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Интера". Из-за распространения коронавируса в Италии болгарские футболисты приняли меры безопасности: футболисты прибыли в Милан в защитных масках и перчатках.
Матч "Интер" - "Лудогорец" будет проходить без зрителей. Из-за распространения вируса в Италии отменили несколько матчей в Серии А, а также 42 матча в любительских и молодежных лигах.
Così ha viaggiato ed è arrivato a Milano il #Ludogorets #EuropaLeague #InterLudogorets #coronavirus pic.twitter.com/K4n7xlOVdT- Daniele Mari (@marifcinter) February 26, 2020
- По состоянию на 26 февраля количество больных в мире превысило 81 тысячу
- 25 февраля сообщалось, что матч 1/16 финала Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем" пройдет без зрителей.
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