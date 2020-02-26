Коронавирус: СНБО назвал слои населения, которые находятся в группе риска заражения

26 февраля, 2020, 20:07

Главный ситуационный центр при Совете национальной безопасности и обороны Украины по результатам анализа и моделирования возможного варианта распространения коронавируса COVID-2 019 в Украине выделил группы риска в разрезе возрастной категории

Об этом сообщила пресс-служба СНБО в Facebook.

По результатам моделирования в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних - соответственно 0,3%; для 50-59-летних - 1,3%; для 60-69-летних - 3,4%, для 70-79-летних - 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.

В зоне риска также находятся люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы и диабетом.