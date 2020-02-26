Коронавирус: глава Минздрава Германии объявил о начале эпидемии в стране
Об этом сообщает Reuters.
В среду, 26 февраля, в Германии зафиксировали пять новых случаев заболевания, не связанных с Китаем.
"Цепь инфекции частично не отслеживается, и это является новым. Большое количество людей контактировало с пациентами, которые у нас были до сих пор, и у которых можно было проследить цепь к происхождению коронавируса в Китае", - сказал Спан.
Сейчас в Германии зафиксирован 21 случай заболевания коронавирусом. В то же время, глава Минздрава предостерег от паники.
"Не каждый кашель - это случай коронавируса. Германия хорошо оснащена изоляторами в больницах, если они нужны в большем количестве", - сказал он
Согласно последним данным, по всему миру были зарегистрированы более 80 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 в десятках стран (подавляющее количество случаев - в китайской провинции Хубэй) и более 2700 смертей.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-