 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: глава Минздрава Германии объявил о начале эпидемии в стране

Коронавирус: глава Минздрава Германии объявил о начале эпидемии в стране

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил о начале эпидемии нового коронавируса COVID-19 в стране

Об этом сообщает Reuters.

В среду, 26 февраля, в Германии зафиксировали пять новых случаев заболевания, не связанных с Китаем.

"Цепь инфекции частично не отслеживается, и это является новым. Большое количество людей контактировало с пациентами, которые у нас были до сих пор, и у которых можно было проследить цепь к происхождению коронавируса в Китае", - сказал Спан.

Сейчас в Германии зафиксирован 21 случай заболевания коронавирусом. В то же время, глава Минздрава предостерег от паники.

"Не каждый кашель - это случай коронавируса. Германия хорошо оснащена изоляторами в больницах, если они нужны в большем количестве", - сказал он

Согласно последним данным, по всему миру были зарегистрированы более 80 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 в десятках стран (подавляющее количество случаев - в китайской провинции Хубэй) и более 2700 смертей.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать