Коронавирус: глава Минздрава Германии объявил о начале эпидемии в стране

26 февраля, 2020, 21:44

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил о начале эпидемии нового коронавируса COVID-19 в стране

Об этом сообщает Reuters.

В среду, 26 февраля, в Германии зафиксировали пять новых случаев заболевания, не связанных с Китаем.

"Цепь инфекции частично не отслеживается, и это является новым. Большое количество людей контактировало с пациентами, которые у нас были до сих пор, и у которых можно было проследить цепь к происхождению коронавируса в Китае", - сказал Спан.

Сейчас в Германии зафиксирован 21 случай заболевания коронавирусом. В то же время, глава Минздрава предостерег от паники.

"Не каждый кашель - это случай коронавируса. Германия хорошо оснащена изоляторами в больницах, если они нужны в большем количестве", - сказал он

Согласно последним данным, по всему миру были зарегистрированы более 80 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 в десятках стран (подавляющее количество случаев - в китайской провинции Хубэй) и более 2700 смертей.