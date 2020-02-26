 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКонституционный суд Германии разрешил эвтаназию

Конституционный суд Германии разрешил эвтаназию

Федеральный конституционный суд Германии вынес решение, что запрет осуществлять эвтаназию на коммерческой основе противоречит основному закону страны

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По мнению судьей, запрет эвтаназии нарушает права тяжелобольных и врачей. Право на смерть по собственному желанию относится к личным правам человека.

При этом отмечается, что решение об эвтаназии включает свободу совершить самоубийство или прибегнуть к помощи третьей стороны для добровольного ухода из жизни.

В то же время судебный вердикт не означает, что законодателям запрещено регулировать деятельность организаций, которые способствуют эвтаназии.

В ноября 2015 года парламент Германии проголосовал за принятие закона, который позволяет на определенных условиях помогать людям, желающим добровольно уйти из жизни. За принятие закона проголосовали 360 депутатов, против - 233.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать