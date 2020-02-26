Конституционный суд Германии разрешил эвтаназию
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По мнению судьей, запрет эвтаназии нарушает права тяжелобольных и врачей. Право на смерть по собственному желанию относится к личным правам человека.
При этом отмечается, что решение об эвтаназии включает свободу совершить самоубийство или прибегнуть к помощи третьей стороны для добровольного ухода из жизни.
В то же время судебный вердикт не означает, что законодателям запрещено регулировать деятельность организаций, которые способствуют эвтаназии.
В ноября 2015 года парламент Германии проголосовал за принятие закона, который позволяет на определенных условиях помогать людям, желающим добровольно уйти из жизни. За принятие закона проголосовали 360 депутатов, против - 233.
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