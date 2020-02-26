Конституционный суд Германии разрешил эвтаназию

26 февраля, 2020, 16:38

Федеральный конституционный суд Германии вынес решение, что запрет осуществлять эвтаназию на коммерческой основе противоречит основному закону страны

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По мнению судьей, запрет эвтаназии нарушает права тяжелобольных и врачей. Право на смерть по собственному желанию относится к личным правам человека.

При этом отмечается, что решение об эвтаназии включает свободу совершить самоубийство или прибегнуть к помощи третьей стороны для добровольного ухода из жизни.

В то же время судебный вердикт не означает, что законодателям запрещено регулировать деятельность организаций, которые способствуют эвтаназии.

В ноября 2015 года парламент Германии проголосовал за принятие закона, который позволяет на определенных условиях помогать людям, желающим добровольно уйти из жизни. За принятие закона проголосовали 360 депутатов, против - 233.