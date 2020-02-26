Княжицкий: Сурков умный, авантюрный враг, который живет в плену стереотипов

26 февраля, 2020, 11:44

Удивительно, когда те политики, кто в случае прямой агрессии окажется по одну сторону баррикад, работают на взаимное уничтожение

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

"Прочитал интервью Суркова. Сурков умный, авантюрный враг, который, слава Богу живет в плену стереотипов. Пишет: "Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении". И здесь вечный вопрос: с какой стороны баррикад окажется тот или иной политик от Зеленского к Порошенко, от Садового до Марцинкиву. Поэтому не удивительно, когда те, кто окажется по одну сторону баррикад работают на взаимное уничтожение на радость тем, кто всегда будет с другой. Потому что это - единственный маркер в условиях войны. Все остальное - элемент гибридных военных действий врага ", - написал Княжицкий.