Княжицкий: Сурков умный, авантюрный враг, который живет в плену стереотипов
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.
"Прочитал интервью Суркова. Сурков умный, авантюрный враг, который, слава Богу живет в плену стереотипов. Пишет: "Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении". И здесь вечный вопрос: с какой стороны баррикад окажется тот или иной политик от Зеленского к Порошенко, от Садового до Марцинкиву. Поэтому не удивительно, когда те, кто окажется по одну сторону баррикад работают на взаимное уничтожение на радость тем, кто всегда будет с другой. Потому что это - единственный маркер в условиях войны. Все остальное - элемент гибридных военных действий врага ", - написал Княжицкий.
- Напомним, что экс-помощник Путина Владислав Сурков в интервью российским СМИ заявил, что считает, что единственный метод, который эффективен для России на украинском направлении - это силовое принуждение к отношениям .
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