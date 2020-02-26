 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКняжицкий: Сурков умный, авантюрный враг, который живет в плену стереотипов

Княжицкий: Сурков умный, авантюрный враг, который живет в плену стереотипов


фото: fb
Удивительно, когда те политики, кто в случае прямой агрессии окажется по одну сторону баррикад, работают на взаимное уничтожение

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

"Прочитал интервью Суркова. Сурков умный, авантюрный враг, который, слава Богу живет в плену стереотипов. Пишет: "Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении". И здесь вечный вопрос: с какой стороны баррикад окажется тот или иной политик от Зеленского к Порошенко, от Садового до Марцинкиву. Поэтому не удивительно, когда те, кто окажется по одну сторону баррикад работают на взаимное уничтожение на радость тем, кто всегда будет с другой. Потому что это - единственный маркер в условиях войны. Все остальное - элемент гибридных военных действий врага ", - написал Княжицкий.

  • Напомним, что экс-помощник Путина Владислав Сурков в интервью российским СМИ заявил, что считает, что единственный метод, который эффективен для России на украинском направлении - это силовое принуждение к отношениям .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

26 февраля, 2020 среда

25 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать