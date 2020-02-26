Как выбрать школу для ребёнка

26 февраля, 2020, 19:41

Фокус представил девятый ежегодный рейтинг лучших школ Украины

На нужды образования Украина выделяет 7% ВВП, это один из наиболее высоких показателей в мире. Однако далеко не все выпускники наших школ могут похвастаться академическими успехами, которые ценятся за рубежом. Одна из главных причин такого положения вещей в том, что в Украине пока нет объективных критериев оценки качества образования, принятых на общегосударственном уровне.

Фокус постарался восполнить этот пробел и 21 февраля представил рейтинг лучших школ страны, основанный на анализе результатов выпускников, полученных во время Внешнего независимого оценивания. При составлении рейтинга Фокус обработал данные ВНО 125,7 тыс. учащихся из 3,2 тыс. учебных заведений.

Четвёртый год подряд наш рейтинг возглавляет Киевский лицей "Интеллект". Немного отстаёт от лидера, но также показывает хорошие результаты Киевская гимназия №178, занимающая вторую строчку рейтинга. Замыкает тройку лучших школ страны Технический лицей КПИ им. Игоря Сикорского. За последний год лицей КПИ поднялся на 8 позиций, с 11-го места. Замыкает пятёрку в списке лучших украинских школ Львовский физико-математический лицей-интернат ЛНУ им. Ивана Франко.

Ожидаемо, что большая часть сильнейших школ страны находится в Киеве — в рейтинг попала 41 столичная школа. Неплохие позиции также заняли Харьков, Львов и Днепр.

"Развитие искусственного интеллекта уже через несколько десятков лет сделает ненужными большую часть ныне востребованных профессий. В мире комфортно будут себя чувствовать лишь те, кто постоянно учится и овладевает новыми знаниями. Поэтому мы постарались дать некий ориентир школ, в которых не столько дают знания, сколько учат их самостоятельно находить", — говорит Евгений Гордейчик, главный редактор Фокуса.

Топ-10 лучших украинских школ:

Лицей "Интеллект", Киев. Гимназия №178, Киев. Технический лицей КПИ им. Игоря Сикорского, Киев. Естественно-научный лицей, Киев. Физико-математический лицей-интернат при ЛНУ им. И. Франко, Львов. Лицей-интернат физико-математического профиля, Днепр. Украинская гимназия №1, Ивано-Франковск. Украинский гуманитарный лицей КНУ им. Т. Шевченко, Киев. Украинский физико-математический лицей КНУ им. Т. Шевченко, Киев. Физико-математический лицей №27, Харьков.

Рейтинг в цифрах:

31 новая школа в рейтинге.

72 лицея и гимназии среди сотни лучших школ страны.

8 школ из районных центров попали в рейтинг.

ни одна сельская школа не вошла в сотню лучших.

Полный список читайте в журнале Фокус от 21 февраля 2020 года и на сайте.