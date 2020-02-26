Футболист "Динамо" признался сколько раз ходил в ночной клуб в 2019 году

26 февраля, 2020, 18:44

21-летний защитник "Динамо" Денис Попов в 2019 году четыре раза ходил в ночной клуб

Об этом сообщает youtube-канал "ОтДушиВДушу".

Защитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Попов рассказал, как часто посещает ночные клубы.

"Очень редко в клубы хожу. Обычно собираемся с друзьями поужинать после матча. В 2019 году в клубе был раза четыре. Если ты нормальный, порядочный человек, умеешь вести себя в обществе - иди, почему нет?" - сказал Попов.

В текущем сезоне 21-летний центрбэк провел 11 матчей, в которых забил 2 гола. В 2019 году Денис Попов стал чемпионом мира в составе сборной Украины U20 в Польше, где ему удалось отличиться 3 забитыми мячами.