Футболист "Динамо" признался сколько раз ходил в ночной клуб в 2019 году
26 февраля, 2020, 18:44
21-летний защитник "Динамо" Денис Попов в 2019 году четыре раза ходил в ночной клуб
Об этом сообщает youtube-канал "ОтДушиВДушу".
Защитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Попов рассказал, как часто посещает ночные клубы.
"Очень редко в клубы хожу. Обычно собираемся с друзьями поужинать после матча. В 2019 году в клубе был раза четыре. Если ты нормальный, порядочный человек, умеешь вести себя в обществе - иди, почему нет?" - сказал Попов.
В текущем сезоне 21-летний центрбэк провел 11 матчей, в которых забил 2 гола. В 2019 году Денис Попов стал чемпионом мира в составе сборной Украины U20 в Польше, где ему удалось отличиться 3 забитыми мячами.
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