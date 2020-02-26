Французский суд оправдал активистку Femen, воткнувшую кол в куклу Путина
Об этом сообщает RFI.
Суд отверг кассационную жалобу прокуратуры, которая требовала признать "эксгибиционизмом" то, что сама Жданова и ее защита определили как "политическую акцию".
В июня 2014 года Яна Жданова устроила в музее восковых кукол Гревен акцию "Кукла Пуду" в знак протеста против войны на Донбассе. Акция состоялась 5 июня, когда Владимир Путин приехал во Францию на празднование 70-летия высадки союзников в Нормандии.
Девушка пронесла в музей осиновый кол и вонзила его в "Путина". Музей обратился в суд с требованием о возмещении материального ущерба и морального вреда.
Судебное решение, вынесенное уголовной палатой кассационного суда в среду, утверждает, что решение является окончательным и обжалованию во Франции не подлежит. В судебном постановлении также отмечается, что Яна Жданова остается виновной по обвинению в "порче имущества". Впрочем, это обвинение защита и не оспаривала.
Жданова отметила, что полностью удовлетворена решением суда, который таким образом поставил точку в истории, длившейся более 5 лет.
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