ЕС может запретить производителям вклеивать аккумуляторы в смартфоны
Об этом пишет Het Financieele Dagblad , передает Liga.net
Европейская комиссия работает над тем, чтобы обязать вендоров предусмотреть возможность легкого изменения аккумуляторов в гаджетах. Инициатива, готовится на март, должна упростить замену батареи в смартфонах, планшетах, беспроводных наушниках.
Предложение нацелено на повышение экологичности электроники. Батареи устройств неизбежно деградируют со временем, однако одним из препятствий для замены батареи является то, что производители часто их вклеивают. Поэтому установление является новой довольно сложной процедурой, требующей специальных инструментов и навыков, поэтому рабочее устройство часто проще заменить на новое, чем отдельно менять в нем батарею. В 2017 году Еврокомиссия рекомендовала вендорам отказаться от практики вклеивания аккумуляторов.
Еврокомиссия также хочет создать масштабную систему сбора старых телефонов, планшетов и зарядок. Кроме этого, она призывает к более масштабному применению переработки упаковки. Также может появиться требование указывать на упаковке количество микропластика, высвобождающегося при использовании продукта.
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