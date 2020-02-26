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Espreso.tvМирЭкс-руководитель французской разведки будет ведущим на Russia Today

Экс-руководитель французской разведки будет ведущим на Russia Today


фото: RFI
Экс-глава службы внешней разведки Франции Ален Жюйе будет вести на телеканале RT France программу о геополитике

13-минутная программа под названием "La Source" ( "Источник") будет выходить в эфир дважды в месяц, сообщает Radio France Internacional .

Глава RT France Ксения Федорова заявила, что речь в программе пойдет про "дипломатию, конфликты, терроризм, безопасность и конкурентную разведку". Первый выпуск намечен на март.

"Вне всяких идеологическими соображениями, практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность", - заявил в коммюнике 77-летний Жюйе.

Он не раз выступал с прокремлевских позиций. Например, он назвал отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля "англосаксонской манипуляцией", похвалил прогресс России в области вооружений и заявил, что Москва не представляет угрозы западным странам. Интервью, где Жюйе выступает за российскую интервенцию в Сирии и говорит о зависимости Франции от США, можно найти на сайте RT.

  • Жюйе возглавил внешнюю разведку Франции в 2002 году. До этого он работал в крупных французских и международных компаниях. В частности его имя стало известным, когда в 2001 году Жюйе получил возглавил сеть магазинов британской компании Marks & Spencer во Франции с целью ее ликвидации.
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