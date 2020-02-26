Экс-руководитель французской разведки будет ведущим на Russia Today

26 февраля, 2020, 08:06

Экс-глава службы внешней разведки Франции Ален Жюйе будет вести на телеканале RT France программу о геополитике

13-минутная программа под названием "La Source" ( "Источник") будет выходить в эфир дважды в месяц, сообщает Radio France Internacional .

Глава RT France Ксения Федорова заявила, что речь в программе пойдет про "дипломатию, конфликты, терроризм, безопасность и конкурентную разведку". Первый выпуск намечен на март.

"Вне всяких идеологическими соображениями, практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность", - заявил в коммюнике 77-летний Жюйе.

Он не раз выступал с прокремлевских позиций. Например, он назвал отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля "англосаксонской манипуляцией", похвалил прогресс России в области вооружений и заявил, что Москва не представляет угрозы западным странам. Интервью, где Жюйе выступает за российскую интервенцию в Сирии и говорит о зависимости Франции от США, можно найти на сайте RT.