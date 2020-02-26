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Espreso.tvСпортЭкс-футболист сборной Украины назвал главную "беду" Шевченко перед Евро-2020

Экс-футболист сборной Украины назвал главную "беду" Шевченко перед Евро-2020


фото: ffu.ua
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко заявил, что главной проблемой главного тренера национальной команды Андрея Шевченко является атакующая линия

Об этом сообщает "Команда 1".

По мнению Левченко, существенной для сборной Украины перед Евро-2020 есть проблема в атакующей линии, из-за травм Романа Яремчука, Андрея Ярмоленко, дисквалификации Артема Беседина и отсутствие игровой практики у Александра Зинченко, Руслана Малиновского и Евгения Коноплянки.

"Зинченко, Малиновский, Коноплянка играют не так много, как хотелось бы. Ярмоленко и Яремчук травмированы. Эти все исполнители ставят темп всей команде. Остается только верить, что ситуация как можно быстрее поправится и сборная Украины к Евро-2020 подойдет во всеоружии", - сказал Левченко.

Он также выразил надежду, что Яремчук после выздоровления наберет форму, в которой он находился перед травмой.

"В Яремчука простой всего 2-3 месяца. Тем более, что перед травмой форма Романа была почти идеальной. Я надеюсь на его молодой организм, на его характер и на то, что форвард быстро сможет набрать свой максимум", - отметил Левченко, который провел за сборную Украины 9 матчей.

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