Экс-футболист сборной Украины назвал главную "беду" Шевченко перед Евро-2020
Об этом сообщает "Команда 1".
По мнению Левченко, существенной для сборной Украины перед Евро-2020 есть проблема в атакующей линии, из-за травм Романа Яремчука, Андрея Ярмоленко, дисквалификации Артема Беседина и отсутствие игровой практики у Александра Зинченко, Руслана Малиновского и Евгения Коноплянки.
"Зинченко, Малиновский, Коноплянка играют не так много, как хотелось бы. Ярмоленко и Яремчук травмированы. Эти все исполнители ставят темп всей команде. Остается только верить, что ситуация как можно быстрее поправится и сборная Украины к Евро-2020 подойдет во всеоружии", - сказал Левченко.
Он также выразил надежду, что Яремчук после выздоровления наберет форму, в которой он находился перед травмой.
"В Яремчука простой всего 2-3 месяца. Тем более, что перед травмой форма Романа была почти идеальной. Я надеюсь на его молодой организм, на его характер и на то, что форвард быстро сможет набрать свой максимум", - отметил Левченко, который провел за сборную Украины 9 матчей.
- Напомним, 25 февраля Артем Беседин получил за употребление допинга дисквалификацию на один год .
- 20 февраля Роман Яремчук заявил, что начнет тренироваться после травмы и операции в конце февраля.
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