Депутат от "ОПЗЖ" просадил миллион долларов за вечер в Москве, - журналист Казанский

26 февраля, 2020, 12:30

По словам журналиста Дениса Казанского, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Федор Христенко отпраздновал день рождения жене в Москве на сумму не менее миллиона долларов

Об этом журналист Денис Казанский сообщил в Facebook.

По словам Казанского, уроженец Горловки, 36-летний нардеп Христенко отпраздновал в Москве вечеринку в честь дня рождения своей жены и прогулял около 1 млн долларов только за один вечер. Для праздника арендовали помещение в одном из самых дорогих отелей России - "4 сезона", который находится прямо напротив Кремля. На вечеринке выступали Киркоров, Басков, Лепс, Александр Рева, Полина Гагарина, группа "Руки вверх", гонорары которых за корпоративы стартуют от $100 тыс.

"Возможно, мы бы никогда не узнали об этой тусовке, если бы жена Федора - Марина Христенко и его друзья сами не выложили бы видео своего отдыха в Instagram", - прокомментировал журналист.

"Сам Федор Христенко еще полгода назад в интервью рассказывал, что у него толком ничего нет, в 2014 г. он переехал из Горловки в Киев, жил на съемной квартире в спальном районе, позже занимался консалтинговым бизнесом. Ни заводами, ни пароходами, ни торговыми центрами он не обладает", - отметил Казанский.

Журналист отметил, что Марину Христенко пришла поздравить Анастасия Маловичко - жена Александра Батурина из Енакиево. Казанский назвал того уголовным авторитеом и добавил, что в открытых источниках можно найти материалы уголовных дел, по которым он проходил - разбой, похищение людей и т.д.

"Гугл тоже хорошо знает Александра Батурина как криминального авторитета из Енакиево по кличке Батура. Пишут, что он один из приближенных Юры Енакиевского, "смотрящий" по Горловке и вообще довольно жесткий человек", - добавил журналист.

Видео - Денис Казанский: