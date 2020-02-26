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Espreso.tvОбществоДень в зоне ООС: оккупанты 7 раз обстреляли украинские войска, погиб 1 боец

День в зоне ООС: оккупанты 7 раз обстреляли украинские войска, погиб 1 боец

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять обстрелов зафиксированоы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": два раза рядом с Марьинкой - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и совершил 12 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета; трижды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела наших позици: неподалеку Орехова - из 120-мм миномета - 4 мины, из станкового противотанкового гранатомета - 25 выстрелов. за пределами участка разведения в районе населенного пункт Золотое-4 - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Сегодня, 26 февраля, вблизи населенного пункта Майорск в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.

Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.

 

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