День в зоне ООС: оккупанты 7 раз обстреляли украинские войска, погиб 1 боец
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Пять обстрелов зафиксированоы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": два раза рядом с Марьинкой - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и совершил 12 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета; трижды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела наших позици: неподалеку Орехова - из 120-мм миномета - 4 мины, из станкового противотанкового гранатомета - 25 выстрелов. за пределами участка разведения в районе населенного пункт Золотое-4 - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Сегодня, 26 февраля, вблизи населенного пункта Майорск в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.
Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.
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