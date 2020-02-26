Биржи второй день подряд падают из коронавируса
26 февраля, 2020, 14:24
На европейских и американских биржах второй день подряд продолжается падение котировок в связи с ростом количества зараженных коронавирусом за пределами Китая
Накануне европейские индексы упали на 3-5%, американский Dow Jones потерял более 3%, сообщает Bloomberg.
"Тревожная перспектива того, что вспышка коронавируса может стать первой действительно разрушительной пандемией эпохи глобализации, подпитывает сомнения в стабильности мировой экономики", - говорится в сообщении.
25 февраля падения на ведущих европейских биржах составил около 2%, такие же потери демонстрируют ведущие индексы в США. Новые опасения связаны прежде всего с резким ростом числа больных в Иране, Италии и Южной Корее.
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