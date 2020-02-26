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Espreso.tvОбществоБиржи второй день подряд падают из коронавируса

Биржи второй день подряд падают из коронавируса


фото: reuters
На европейских и американских биржах второй день подряд продолжается падение котировок в связи с ростом количества зараженных коронавирусом за пределами Китая

Накануне европейские индексы упали на 3-5%, американский Dow Jones потерял более 3%, сообщает Bloomberg.

"Тревожная перспектива того, что вспышка коронавируса может стать первой действительно разрушительной пандемией эпохи глобализации, подпитывает сомнения в стабильности мировой экономики", - говорится в сообщении.

25 февраля падения на ведущих европейских биржах составил около 2%, такие же потери демонстрируют ведущие индексы в США. Новые опасения связаны прежде всего с резким ростом числа больных в Иране, Италии и Южной Корее.

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