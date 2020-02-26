Автокран грузоподъемностью 50 тонн на базе шасси КрАЗ-7133Н4 появился в линейке аналогичной спецтехники КрАЗ

26 февраля, 2020, 12:17

Мощнейшую в Украине автокрановую установку с максимальной грузоподъемностью 50 тонн впервые установили на четырехосном бескапотном шасси КрАЗ-7133Н4 колесной формулы 8×4

Оно оптимально служит для монтажа установок промышленного назначения, в частности крановых надстроек, и эксплуатации всеми видами дорог.

Заводские специалисты осуществили монтаж грузоподъемного оборудования и его наладку.

Технические характеристики нового транспортного средства: силовая установка включает 430-сильный двигатель Евро- 5, агрегатированный с механической КПП и однодисковым сцеплением нажимного типа. Тип привода тормозной системы - пневматический от компрессора двигателя, с системой ABS. Кабина бескапотной компоновки, с местом для отдыха, с высоким уровнем комфорта, оборудованная кондиционером. В ней - функциональная панель приборов, рулевой механизм интегрального типа со встроенным гидроусилителем, регулируемая рулевая колонка, электрические стеклоподъемники.

Крановая надстройка включает пятисекционную телескопическую овоидную стрелу длиной 40 м, что имеет повышенную несущую способность (грузоподъемность 50 тонн). Длина кранового гуська - 10,0-17,0 м. Максимальный грузовой момент - 170 т*м. Кабина машиниста - комфортная, с круговым стеклением, что обеспечивает видимость зоны работ при любой длине стрелы и углу ее наклона. Система управления крановыми операциями - стандартная, с приборами безопасности. В кабине крановщика установлен автономный обогреватель.

Автокраны на базе шасси КрАЗ предназначены для грузоразгрузочных и монтажных работ. «АвтоКрАЗ» предлагает своим покупателям 25 -, 32 -, 40 - и 50-тонные автокраны на базе своих шасси разных колесных формул и компоновочных решений. Среди фаворитов у потребителей также шасси КрАЗ- 65053, КрАЗ- 6322/63221, КрАЗ- 6511. Автокраны на шасси КрАЗ имеют ряд преимуществ: высокие несущую способность автомобильного шасси, проходимость, стойкость и надежность.