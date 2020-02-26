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Espreso.tvОбществоАда Роговцева получит "Золотую Дзиґу" за вклад в развитие украинского кино

Ада Роговцева получит "Золотую Дзиґу" за вклад в развитие украинского кино


фото: tickethunt
На Четвертой торжественной церемонии Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" почетную награду за вклад в развитие украинского кинематографа вручат выдающейся актрисе театра и кино Аде Роговцевой

Об этом сообщается на сайте Украинской киноакадемии.

"В двадцать три года я получила звание заслуженной артистки Украины. Это было испытание! Испуг! Я расценила это как аванс и всю оставшуюся жизнь, получая награды, воспринимаю их именно так. Годы берут свое, но хочется надеяться, что отблагодарю вам, люди, и за это аванс. Спасибо, Золота дзиґа! " - отметила Роговцева.

Творчество актрисы состоит из более 150 ролей в театре, более 100 теле- и киноролей, среди которых работы в картинах "Лесная песня", "Салют, Мария!", "Вечный зов", "Каменный хозяин", "Укрощение огня" , "Море", "Было у отца три сына", "Две луны, три солнца". Актриса работала с легендарными кинорежиссерами - Иосифом Хейфицем, Леонидом Осыкой, Романом Балаяном и другими. Преподавала актерское мастерство в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого, а также в Киевском университете культуры и искусств.

В предыдущие годы почетной наградой "Золота Дзиґа" за вклад в развитие украинского кинематографа были отмечены украинская актриса театра и кино Лариса Кадочникова, режиссер, сценарист, педагог Вячеслав Криштофович и кинооператор Юрий Гармаш.

Церемония вручения Четвертой национальной кинопремии "Золота Дзиґа" состоится 28 апреля.

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