26 февраля на фронте: боевики вели обстрелы из запрещенного вооружения

26 февраля, 2020, 08:50

25 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс служба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

рядом с Талаковкой - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 5 мин; недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новомихайловки - с станковой противотанкового гранатомета - 10 выстрелов; рядом с Красногоровкой - с миномета калибра 120 мм - 3 мины, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по нашим позициям, а именно: в районе Катериновки - с 120-мм миномета враг випутив10 мин.

Вчера, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска выпустили 4 мины из 120-мм миномета по защитниках Марьинки.

За текущие сутки потерь нет.