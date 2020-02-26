26 февраля на фронте: боевики вели обстрелы из запрещенного вооружения
Об этом сообщает пресс служба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:
рядом с Талаковкой - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 5 мин; недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новомихайловки - с станковой противотанкового гранатомета - 10 выстрелов; рядом с Красногоровкой - с миномета калибра 120 мм - 3 мины, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по нашим позициям, а именно: в районе Катериновки - с 120-мм миномета враг випутив10 мин.
Вчера, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С началом этого периода российские оккупационные войска выпустили 4 мины из 120-мм миномета по защитниках Марьинки.
За текущие сутки потерь нет.
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