Зеленский назначил доктора медицинских наук заместителем Данилова

25 февраля, 2020, 20:39

Соответствующий указ №57/2020 обнародован на сайте Офиса президента.

"Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

По данным Интерфакса, Соловьев родился в г. Запорожье. Учился в Днепропетровской государственной медицинской академии (1996 г.) и Днепропетровском университете экономики и права (2006 г., Специальность "экономика предприятий").

2003-2007 гг. - директор ГП "Украинский медицинский центр сертификации" (УМЦС).

2007-2008 гг. - председатель Госслужбы лекарственных средств и изделий медназначения.

2010 - председатель Госинспекции по контролю качества лекарственных средств Министерства здравоохранения Украины, главный госинспектор Украины по контролю качества лекарственных средств.

2010-2011 гг. - председатель Госслужбы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

2011-2014 гг. - председатель Госслужбы Украины по лекарственным средствам (Гослекслужбы).

До этого назначения занимал должность заместителя министра здравоохранения Украины.

Как следует из электронной декларации Соловьева, представленной им как кандидатом на должность секретаря СНБО, до назначения он работал в ОАО "Высшее учебное заведение" Межрегиональная академия управления персоналом", и в 2018 году получил заработную плату 44 721 грн. На сайте МАУП сообщается, что Соловьев Алексей Станиславович - доктор медицинских наук, доктор фармацевтических наук, заведует кафедрой общей и клинической фармации.