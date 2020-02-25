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Espreso.tvКультураИзвестный украинский бренд представил весеннюю коллекцию

Известный украинский бренд представил весеннюю коллекцию

Успешная и стильная, роскошная и романтическая - такая женщина вдохновляет дизайнеров бренда CAT ORANGE - украинского производителя женской одежды

Качественные ткани и украинский крой: бренд имеет собственный дизайнерский центр и производство. На протяжении 15 лет CAT ORANGE работает с проверенными производителями тканей. Этот наряд - для деловых дам, которые соблюдают дресс-код, но стремятся выглядеть модно и элегантно. Он удобен и универсален, поскольку подойдет как для офиса, так и прогулок, - утверждает ценительница бренда, певица и блогер Мария Бурмака:

"Этот бренд предлагает, чтобы это было и по фигуре, и многообразие цветов, и многообразие различных кроев. Поэтому для современных женщин, для тех, кто хочет выглядеть красиво и не тратить много времени на подготовку - это просто прекрасный выбор "

Новая, весенняя коллекция одежды от CAT ORANGE - это теплые кашемировые пальто, вечерние платья для романтических встреч и светских событий, деловые костюмы, юбки и блузки. А также - повседневные платья из натуральных тканей. Эти детали создают одежду, которая подчеркивает красоту фигуры украинской женщины, замечает Мария Бурмака:

"Я - украинская женщина, 40+, которая имеет украинскую фигуру. Я знаю свою фигуру, и мне часто сложно в магазинах, когда ко мне подбегают и начинают говорить: "Примерьте это, померяйте то", - а я вижу, что мне оно не подходит, и я в неудобной ситуации. Здесь очень нравится то, что ты приходишь, и тебе сразу предлагают то, что тебе подходит! Это профессиональный подход!"

Фирменные вещи прекрасно сочетаются между собой, поэтому в фирменных магазинах бренда можно подобрать несколько комплектов одежды, и затем удачно их миксовать. К тому же, сразу можно укоротить купленную вещь совершенно бесплатно. И, как приятное приложение, в магазинах CAT ORANGE еженедельно новые поступления. Чтобы постоянные клиентки могли пополнить свой гардероб новинкой в любой момент, когда появится необходимость. А главное - желание!

 

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